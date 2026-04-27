27 апреля, 11:28Политика
Песков заявил, что выработкой контрмер атакам Киева занимаются военные и спецслужбы РФ
Вооруженные силы РФ принимают решения о мерах реагирования на атаки, инициированные Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В своем заявлении он подчеркнул, что определение характера и масштаба угроз, а также выработка соответствующих контрмер являются задачей в первую очередь военных и спецслужб.
Ранее ВС РФ нанесли 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. В результате были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинских войск.
Кроме того, российские войска ударили по подразделению "Кракен" ГРУ ВСУ (организация признана в РФ террористической и запрещена) в Харьковской области. Атака проводилась с применением беспилотников "Герань".