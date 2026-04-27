Politico: перекрытие транзита нефти через "Дружбу" грозит проблемами Германии

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Решение России остановить транзит казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" может вызвать значительные проблемы для Берлина, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По данным журналистов, Москва планирует прекратить экспорт топлива с 1 мая. При этом Астана поставляет около 20% горючего продукта на крупный НПЗ, который обеспечивает до 90% потребности Берлина и Бранденбурга в топливе.

Авторы материала предполагают, что возможные перебои могут сказаться не только на политической ситуации в стране, но и затронуть интересы Украины. В частности, рассматривается возможность уменьшения числа нападений на российскую портовую инфраструктуру.

"Если России придется перенаправить поставки через Балтику, Германия сможет надавить на Украину, чтобы прекратить атаки", – добавляется в статье.

В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Он предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

Комментируя заявление, вице-премьер России Александр Новак уточнял, что объемы нефти из республики с 1 мая будут идти на другие логистические направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснял, что остановка поставок связана с техническими моментами.