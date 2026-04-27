27 апреля, 19:10

Политика
Politico: перекрытие транзита нефти через "Дружбу" грозит проблемами Германии

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Решение России остановить транзит казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" может вызвать значительные проблемы для Берлина, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По данным журналистов, Москва планирует прекратить экспорт топлива с 1 мая. При этом Астана поставляет около 20% горючего продукта на крупный НПЗ, который обеспечивает до 90% потребности Берлина и Бранденбурга в топливе.

Авторы материала предполагают, что возможные перебои могут сказаться не только на политической ситуации в стране, но и затронуть интересы Украины. В частности, рассматривается возможность уменьшения числа нападений на российскую портовую инфраструктуру.

"Если России придется перенаправить поставки через Балтику, Германия сможет надавить на Украину, чтобы прекратить атаки", – добавляется в статье.

В конце апреля министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика получила неофициальную информацию о невозможности транспортировать топливо по "Дружбе" в мае. Он предположил, что это может быть связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

Комментируя заявление, вице-премьер России Александр Новак уточнял, что объемы нефти из республики с 1 мая будут идти на другие логистические направления. Он добавил, что вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго РФ и "Транснефть".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснял, что остановка поставок связана с техническими моментами.

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

