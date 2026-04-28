ТАСС: основателю ЛГБТ-организации Писемскому грозит уголовное дело в РФ

Три административных штрафа на общую сумму 750 тысяч рублей назначены столичными судами Евгению Писемскому (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поводом для разбирательства стали публикации в телеграм-канале, в которых содержалась информация о нетрадиционных сексуальных отношениях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Как уточнил собеседник агентства, Писемский трижды признан виновным по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола, отказа от деторождения". За каждое из нарушений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Кроме того, мужчину могут привлечь к уголовной ответственности. По данным правоохранителей, Писемский создал объединение, чья деятельность включала освещение вопросов однополых браков и пропаганду запрещенного в России экстремистского ЛГБТ-движения.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал разработчика ИИ-чат-бота Character.ai на 7,5 миллиона рублей по статье о пропаганде ЛГБТ. Суд признал компанию Character Technologies виновной по части 4 статьи 6.21 КоАП РФ