Центр Москвы перекроют 29 апреля

28 апреля, 06:28

До 4 градусов тепла ожидается в Москве 28 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 28 апреля, составит от 2 до 4 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода и осадки в виде снега. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 0 до 5 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть западный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду. Местами порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что уровень погодной опасности в столице был снижен с оранжевого до желтого. Он сохранится до 21:00 28 апреля. Кроме того, по данным синоптиков, в городе этот день ожидаются местами сильный снег, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Холодная погода задержится в Москве до конца недели

