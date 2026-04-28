Aftenposten: убивший 77 человек Андерс Брейвик сменил имя

Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек, сменил имя. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Aftenposten.

Теперь преступник носит имя Ян Йохансен. Оно распространено в Норвегии – его носят около 600 человек. Изменение официально зарегистрировано в Национальном реестре.

Отмечается, что в прошлом году Брейвик использовал другой псевдоним – Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki.

В 2011 году Брейвик убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек – в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии на острове Утейа. В августе 2012-го суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным.

По словам Брейвика, он "пытался привлечь внимание правительства и общества к проблеме исламизации Европы, засилья в стране мигрантов и вырождения норвежской нации".

В 2018 году норвежский террорист впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Письмо он направил в администрацию тюрьмы.