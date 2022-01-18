Брейвик возложил вину за теракты на неонацистов, способствовавших его радикализации

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Праворадикал Андерс Брейвик возложил вину за совершенные им в июле 2011 года теракты на неонацистскую сеть, которая, по его словам, помогла его радикализации через интернет. Об этом он сообщил в суде в ходе рассмотрения его прошения об условно-досрочном освобождении.

"Они несут всю полноту ответственности. Меня использовали в качестве их солдата", – заявил праворадикал, слова которого приводит Норвежское телеграфное бюро.

Брейвик подчеркнул, что он виновен лишь в том, что "позволил радикализировать себя".

Прошение об условно-досрочном освобождении Брейвик (Фьотольф Хансен) подал в сентябре 2020 года. Прокуратура Осло выступила против, в связи с чем вопрос будет рассматриваться в суде. Сообщалось, что вопросом об УДО Брейвика займется окружной суд губернии Телемарк.

22 июля 2011 года Андреас Брейвик убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской рабочей партии на острове Утейа. В августе 2012 года суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным.

В 2018 году норвежский террорист впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Отмечается, что письмо с раскаянием он направил в администрацию тюрьмы.