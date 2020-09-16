Норвежский террорист Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении

15:08
Фото: AP Photo/Frank Augstein
Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, который отбывает наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает газета "Верденс ганг". Адвокат Брейвика Эйстен Стуррвик отметил, что заключенный меет право на такое прошение.
"Я подал от его имени прошение об условно-досрочном освобождении", – сказал адвокат.
Андрес Брейвик осужден на 21 год за то, что 22 июля 2011 года рядом с правительственным зданием в Осло он привел в действие взрывное устройство. Из-за этого погибли восемь человек, несколько сотен ранены. Также он обстрелял участников слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, в результате чего погибли 69 человек и 66 получили ранения.
Отмечается, что если власти посчитают, что Брейвик все еще представляет опасность для общества, то срок его тюремного заключения может быть продлен неограниченное количество раз. На данный момент он находится в тюрьме уже более восьми лет.
В 2018 году норвежский террорист Андерс Брейвик впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Отмечается, что письмо с раскаянием он направил в администрацию тюрьмы. В письме террорист также отказался от "фашистской идеологии".
В Норвегии вспоминают жертв теракта, совершенного Андерсом Брейвиком
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: