Норвежский террорист Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении

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Норвежский праворадикал Андрес Брейвик, который отбывает наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает газета "Верденс ганг". Адвокат Брейвика Эйстен Стуррвик отметил, что заключенный меет право на такое прошение.

"Я подал от его имени прошение об условно-досрочном освобождении", – сказал адвокат.

Андрес Брейвик осужден на 21 год за то, что 22 июля 2011 года рядом с правительственным зданием в Осло он привел в действие взрывное устройство. Из-за этого погибли восемь человек, несколько сотен ранены. Также он обстрелял участников слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, в результате чего погибли 69 человек и 66 получили ранения.

Отмечается, что если власти посчитают, что Брейвик все еще представляет опасность для общества, то срок его тюремного заключения может быть продлен неограниченное количество раз. На данный момент он находится в тюрьме уже более восьми лет.

В 2018 году норвежский террорист Андерс Брейвик впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Отмечается, что письмо с раскаянием он направил в администрацию тюрьмы. В письме террорист также отказался от "фашистской идеологии".