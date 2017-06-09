Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 18:54

Происшествия

Террорист Андерс Брейвик официально изменил имя

Фото: AP/Frank Augstein

Андерс Беринг Брейвик, отбывающий в Норвегии 21-летний тюремный срок за организацию и исполнение двойного теракта, официально изменил имя: теперь его зовут Фьотольф Хансен. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

Защитник Брейвика адвокат Эйстейн Стуррвик подтвердил информацию о смене имени его доверителем, однако причину, по которой это было сделано, не пояснил.

8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать очередную апелляцию осужденного за массовое убийство Андерса Брейвика.

В тексте апелляции Брейвик заявил, что считает содержание в тюрьме в трехкомнатной камере нарушением прав человека. Теперь террорист намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

В январе этого года суд рассмотрел две апелляции государства и самого Брейвика, который утверждал, что его негуманно содержат в тюрьме. А в начале марта апелляционный суд Норвегии определил, что террориста не пытали в тюрьме и не подвергали никаким унижениям. При этом судьи отметили, что Брейвик остается под сильным влиянием экстремистских идей и может вновь прибегнуть к насилию.

22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, который привел к гибели восьми человек, а затем застрелил 69 человек в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утейя.

Судебный процесс над Брейвиком длился больше года. Он был приговорен к 21 году колонии. Сам Брейвик утверждает, что таким образом пытался обратить внимание властей и общественности к проблемам исламизации Европы.

