Террорист Андерс Брейвик официально изменил имя

Фото: AP/Frank Augstein

Андерс Беринг Брейвик, отбывающий в Норвегии 21-летний тюремный срок за организацию и исполнение двойного теракта, официально изменил имя: теперь его зовут Фьотольф Хансен. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

Защитник Брейвика адвокат Эйстейн Стуррвик подтвердил информацию о смене имени его доверителем, однако причину, по которой это было сделано, не пояснил.

8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать очередную апелляцию осужденного за массовое убийство Андерса Брейвика.

В тексте апелляции Брейвик заявил, что считает содержание в тюрьме в трехкомнатной камере нарушением прав человека. Теперь террорист намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

В январе этого года суд рассмотрел две апелляции государства и самого Брейвика, который утверждал, что его негуманно содержат в тюрьме. А в начале марта апелляционный суд Норвегии определил, что террориста не пытали в тюрьме и не подвергали никаким унижениям. При этом судьи отметили, что Брейвик остается под сильным влиянием экстремистских идей и может вновь прибегнуть к насилию.