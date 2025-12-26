Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 20:31

Транспорт

Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет проиндексирована на 3 рубля с 2 января 2026 года. Она составит 13 рублей за участок, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В остальное время (70%) проезд останется бесплатным. При этом транзитный проезд сохранится на уровне 950 рублей. В департаменте подчеркнули, что изменения сделают поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени.

Дептранс пояснил, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным только тогда, когда автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд будет бесплатным, если транспорт заехал на него в 06:55, а выехал в 07:30.

Кроме того, с 2 января в столице скорректируют тарифы парковки на ряде улиц. В результате на 12 из них она станет дешевле. Ведомство подчеркнуло, что средняя загруженность стоянок в этих местах меньше на 50%, поэтому тариф снизят для баланса спроса. Например, он подешевеет на улицах Михаила Якушина, Игоря Численко, в 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.

На подавляющем большинстве участков с платными парковками тарифы останутся без изменений, однако на 10,5%, где занятость составляет более 80–90%, тарифы скорректируют.

Дептранс добавил, что благодаря корректировке освободятся самые загруженные парковки и уменьшится лишний трафик, а местные жители с резидентным разрешением получат больший приоритет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что транспортный вопрос остается проблемой, но столичные власти принимают активные меры для его решения. По словам мэра, с 2010 года количество автомобилей в Московском регионе выросло на 3 миллиона, превысив 9 миллионов. Для решения транспортных проблем в городе активно развивается дорожная сеть – общая доля новых дорог, выстроенных за последнее время, составила 30% от всей столичной уличной сети.

В Москве подняли штрафы за безбилетный проезд в наземном транспорте

Читайте также


транспортгород

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика