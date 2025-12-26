Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет проиндексирована на 3 рубля с 2 января 2026 года. Она составит 13 рублей за участок, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В остальное время (70%) проезд останется бесплатным. При этом транзитный проезд сохранится на уровне 950 рублей. В департаменте подчеркнули, что изменения сделают поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени.

Дептранс пояснил, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным только тогда, когда автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд будет бесплатным, если транспорт заехал на него в 06:55, а выехал в 07:30.

Кроме того, с 2 января в столице скорректируют тарифы парковки на ряде улиц. В результате на 12 из них она станет дешевле. Ведомство подчеркнуло, что средняя загруженность стоянок в этих местах меньше на 50%, поэтому тариф снизят для баланса спроса. Например, он подешевеет на улицах Михаила Якушина, Игоря Численко, в 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи.

На подавляющем большинстве участков с платными парковками тарифы останутся без изменений, однако на 10,5%, где занятость составляет более 80–90%, тарифы скорректируют.

Дептранс добавил, что благодаря корректировке освободятся самые загруженные парковки и уменьшится лишний трафик, а местные жители с резидентным разрешением получат больший приоритет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что транспортный вопрос остается проблемой, но столичные власти принимают активные меры для его решения. По словам мэра, с 2010 года количество автомобилей в Московском регионе выросло на 3 миллиона, превысив 9 миллионов. Для решения транспортных проблем в городе активно развивается дорожная сеть – общая доля новых дорог, выстроенных за последнее время, составила 30% от всей столичной уличной сети.

