Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО осужденного за терроризм Брейвика – СМИ

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Норвежский суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика, осужденного за совершение терактов в июле 2011 года, сообщает местная газета VG.

Прошение об условно-досрочном освобождении Брейвик (Фьотольф Хансен) подал в сентябре 2020 года. Прокуратура Осло выступила против, в связи с чем вопрос будет рассматриваться в суде.

"Прокуратура на данный момент не может согласиться на условно-досрочное освобождение и считает, что его содержание под стражей должно продолжаться. Брейвик хочет, чтобы я как можно лучше аргументировал его право на условно-досрочное освобождение", – приводит газета слова адвоката норвежского террориста Ойстена Стуррвика.

Вопросом об условно-досрочном освобождении Брейвика займется окружной суд губернии Телемарк. Дата судебного заседания еще не определена, однако, считает Стуррвик, дело будет рассмотрено до конца этого года.

22 июля 2011 года Андреас Брейвик убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской рабочей партии на острове Утейа.

В августе 2012 года суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным.

В 2018 году норвежский террорист впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Отмечается, что письмо с раскаянием он направил в администрацию тюрьмы.