Апелляционный суд не обнаружил нарушений прав Андерса Брейвика в тюрьме

Фото: AP/Frank Augstein

Апелляционный суд Норвегии отклонил решение суда Осло, согласно которому в тюрьме были нарушены права осужденного за массовое убийство в 2011 году Андерса Брейвика, сообщает РИА Новости.

Суд определил, что террориста не пытали в тюрьме и не подвергали никаким унижениям. Не нашли судьи и признаков того, что осужденный "был подвержен негативной изоляции в тюрьме".

Они отметили, что Брейвик остается под сильным влиянием экстремистских идей и может вновь прибегнуть к насилию.

Суд рассмотрел в январе две апелляции государства и самого Брейвика, который утверждал, что его негуманно содержат в тюрьме.