01 марта 2017, 15:44

Происшествия

Апелляционный суд не обнаружил нарушений прав Андерса Брейвика в тюрьме

Фото: AP/Frank Augstein

Апелляционный суд Норвегии отклонил решение суда Осло, согласно которому в тюрьме были нарушены права осужденного за массовое убийство в 2011 году Андерса Брейвика, сообщает РИА Новости.

Суд определил, что террориста не пытали в тюрьме и не подвергали никаким унижениям. Не нашли судьи и признаков того, что осужденный "был подвержен негативной изоляции в тюрьме".

Они отметили, что Брейвик остается под сильным влиянием экстремистских идей и может вновь прибегнуть к насилию.

Суд рассмотрел в январе две апелляции государства и самого Брейвика, который утверждал, что его негуманно содержат в тюрьме.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли 8 человек, а затем в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утейя застрелил 69 человек.

Судебный процесс длился больше года, в результате Брейвика приговорили к 21 году колонии. По словам террориста, он просто "пытался привлечь внимание правительства и общества к проблеме исламизации Европы, засилья в стране мигрантов и вырождения норвежской нации".

