16 декабря, 19:28

Общество

Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала НЦ "Россия"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с открытием филиала Национального центра "Россия". Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Отрадно, что масштабный, вдохновляющий проект по созданию филиалов Национального центра "Россия" успешно развивается, и сегодня такой выставочный комплекс открывается в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", – отметил Путин.

Президент РФ выразил уверенность в том, что новый филиал станет востребованной площадкой для организации деловых и творческих встреч, а также дружеского общения.

По его словам, в регионе последовательно развиваются производственный, технологический и кадровый потенциал. Здесь в том числе идет работа над реализацией программ в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также экологии и туризма.

Ранее филиал Национального центра "Россия" открылся и в Красноярске. Как подчеркивал российский лидер, он станет точкой притяжения для общения жителей и гостей региона.

Кроме того, Путин поддержал идею о создании и оформлении центров русского языка в регионах на базе НЦ. Предложение поступило от завкафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилианы Вороновой.

властьобществорегионы

