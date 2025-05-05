05 мая, 17:50Спорт
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил создать в России Национальный центр спортивной медицины. Подписанный указ опубликован на портале правовой информации.
Основными функциями учреждения, согласно документу, будет проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья спортсменов и сборных команд РФ, а также субъектов страны, включая занимающихся адаптивным спортом.
Кроме того, центр должен поспособствовать улучшению медико-биологического обеспечения спортсменов, а также наладить взаимодействие с другими организациями в этой сфере.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
В январе текущего года в столичном районе Покровское-Стрешнево началось возведение Центра спортивной медицины. Учреждение площадью 17,5 тысяч квадратных метров будет предназначено для реабилитации спортсменов и людей с травмами.
В здании оборудуют операционный блок, лабораторию, бассейн, аптечный пункт и стационары на 18, 35 и 28 мест. Также предусмотрены блоки диагностики, эндоскопии и физиотерапии. Завершение строительства запланировано на 2027 год.