Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины

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Владимир Путин поручил создать в России Национальный центр спортивной медицины. Подписанный указ опубликован на портале правовой информации.

Основными функциями учреждения, согласно документу, будет проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья спортсменов и сборных команд РФ, а также субъектов страны, включая занимающихся адаптивным спортом.

Кроме того, центр должен поспособствовать улучшению медико-биологического обеспечения спортсменов, а также наладить взаимодействие с другими организациями в этой сфере.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В январе текущего года в столичном районе Покровское-Стрешнево началось возведение Центра спортивной медицины. Учреждение площадью 17,5 тысяч квадратных метров будет предназначено для реабилитации спортсменов и людей с травмами.

В здании оборудуют операционный блок, лабораторию, бассейн, аптечный пункт и стационары на 18, 35 и 28 мест. Также предусмотрены блоки диагностики, эндоскопии и физиотерапии. Завершение строительства запланировано на 2027 год.