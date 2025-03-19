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19 марта, 11:30

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Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

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Москвичи могут поделиться с городом идеями о развитии спорта и профильной инфраструктуры. Для этого не нужно выходить из дома, все можно сделать онлайн. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что стартовал новый проект, который называется "Город обсуждает московский спорт". Своими идеями можно поделиться на сайте проекта до 25 марта. С 29 марта начнется трехдневное открытое голосование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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