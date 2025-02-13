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Новости

13 февраля, 22:15

Новости

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Новости часа: Собянин рассказал, каким станет Ленинградский вокзал после модернизации

Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

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На Ленинградском вокзале продолжается масштабная реконструкция. По словам Сергея Собянина, залы ожидания увеличат в три раза, а пересаживаться на метро можно будет прямо с цокольного этажа вокзала.

Сейчас ведется отделка помещений, замена инженерных коммуникаций, впереди – ремонт фасадов и кровли. Вокзал оснастят автоматизированной камерой хранения, зонами отдыха, библиотекой и коворкингом.

Работы не повлияют на движение поездов, а завершить обновление планируют в конце 2025 – начале 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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