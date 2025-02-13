Собянин: площадь залов ожидания Ленинградского вокзала вырастет более чем втрое

На Ленинградском вокзале идет масштабная реконструкция. По словам Сергея Собянина, залы ожидания увеличат более чем в три раза, а пересадка на метро станет удобнее – пассажирам больше не придется выходить на улицу.

Мэр вместе с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым осмотрел ход работ. В обновленном вокзале появятся турникеты, багажные ленты и улучшенные зоны отдыха.

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