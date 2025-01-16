Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

В Щербинке открылся новый городской вокзал на МЦД-2. Он заменил устаревшую остановку электричек, превратившись в современный транспортный узел. Теперь его услугами будут пользоваться около 90 000 человек. Для улучшения доступа к вокзалу там реорганизовали дорожное движение.

Сергей Собянин отметил, что реконструкция городских вокзалов – важная часть программы развития пассажирской инфраструктуры в столице. По словам мэра Москвы, в перспективе ежедневно вокзал будет обслуживать до 25 000 пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.