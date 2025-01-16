Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 15:45

Город

Чем можно заняться в парках в эти выходные в рамках проекта "Зима в Москве"

Чем можно заняться в парках в эти выходные в рамках проекта "Зима в Москве"

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В столичных парках продолжается проект "Зима в Москве". Горожане могут насладиться разнообразными зимними развлечениями.

На Болотной площади работает каток, где гостей ждут прокат коньков, маркет волшебства с изделиями московских брендов и фотозоны с арт-объектами. Здесь можно прокатиться на паровозе и сделать яркие фотографии.

На Воробьевых горах открылось новое семейное пространство с катком-кинотеатром и большой тюбинг-горкой. Гости также могут покататься на упряжках с хаски и познакомиться с альпаками на экоферме.

На Северном речном вокзале гостей ждут мастер-классы, выступления фигуристов и живая музыка. Катание на коньках проходит по сеансам, требуется предварительная регистрация.

Проект "Зима в Москве" продолжает радовать жителей города атмосферой праздника. Полное расписание мероприятий доступно на официальном сайте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городдосугвидеоРоман КарловЕкатерина Ефимцева
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