16 января, 15:45Город
Чем можно заняться в парках в эти выходные в рамках проекта "Зима в Москве"
В столичных парках продолжается проект "Зима в Москве". Горожане могут насладиться разнообразными зимними развлечениями.
На Болотной площади работает каток, где гостей ждут прокат коньков, маркет волшебства с изделиями московских брендов и фотозоны с арт-объектами. Здесь можно прокатиться на паровозе и сделать яркие фотографии.
На Воробьевых горах открылось новое семейное пространство с катком-кинотеатром и большой тюбинг-горкой. Гости также могут покататься на упряжках с хаски и познакомиться с альпаками на экоферме.
На Северном речном вокзале гостей ждут мастер-классы, выступления фигуристов и живая музыка. Катание на коньках проходит по сеансам, требуется предварительная регистрация.
Проект "Зима в Москве" продолжает радовать жителей города атмосферой праздника. Полное расписание мероприятий доступно на официальном сайте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.