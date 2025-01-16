Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 15:15

Транспорт

Дептранс Москвы предупредил о возможных затруднениях из-за мокрого снега

Дептранс Москвы предупредил о возможных затруднениях из-за мокрого снега

Новости часа: Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Собянин открыл московский городской вокзал Щербинка МЦД-2 после реконструкции

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года

В Москве выбирают художников для нового сезона проекта "Искусство в метро"

Новости регионов: в Приморье убили агрессивного тигра

В Москве начали готовить к запуску второй беспилотный трамвай

В Москве готовятся запустить второй беспилотный трамвай

Новости регионов: в Оренбурге из-за снегопада задержали три рейса

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 16 января

Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать метрополитен для передвижений из-за прогнозируемого мокрого снега и возможного ухудшения дорожной обстановки.

Интенсивное движение фиксируется на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста и внутренней стороне ТТК у Чуркинской эстакады.

Свободное движение сохраняется в обе стороны на проспекте Маршала Жукова, Волоколамском, Рублевском и Можайском шоссе. Однако вечером ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагороддорогивидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика