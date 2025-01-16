Дептранс Москвы предупредил о возможных затруднениях из-за мокрого снега

Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать метрополитен для передвижений из-за прогнозируемого мокрого снега и возможного ухудшения дорожной обстановки.

Интенсивное движение фиксируется на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, внешней стороне ТТК в районе Бережковского моста и внутренней стороне ТТК у Чуркинской эстакады.

Свободное движение сохраняется в обе стороны на проспекте Маршала Жукова, Волоколамском, Рублевском и Можайском шоссе. Однако вечером ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

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