Работу транспорта Москвы продлят в крещенскую ночь

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16 января, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года

"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года

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Городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года. Он станет одним из крупнейших транспортных узлов в столице. Здесь будут пересекаться первый и третий центральные диаметры, серая и салатовая ветки метро, а еще появятся удобные выходы к остановкам наземного транспорта.

Все переходы сделают по принципу "сухие ноги". Пассажирам не нужно будет выходить на улицу. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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