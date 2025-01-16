"Мой район. Новости": городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года

Городской вокзал Петровско-Разумовская откроется до конца 2025 года. Он станет одним из крупнейших транспортных узлов в столице. Здесь будут пересекаться первый и третий центральные диаметры, серая и салатовая ветки метро, а еще появятся удобные выходы к остановкам наземного транспорта.

Все переходы сделают по принципу "сухие ноги". Пассажирам не нужно будет выходить на улицу. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".