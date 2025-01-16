Столичное конструкторское бюро представило модель летающего автомобиля

В России готовятся начать производство летающих автомобилей. Проект гибрида машины и квадрокоптера показало одно из московских конструкторских бюро.

Пока готова только модель в масштабе 1:5. Ее летные испытания обещают провести в ближайшее время. Винтокрылая машина рассчитана на двух человек, а в качестве топлива она будет использовать электричество или водород.

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