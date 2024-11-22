В Москве запустили серийное производство микросхем для умных систем

Компания – резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" запустила серийное производство российских микросхем для умных систем. Делать их планируют по 100 тысяч штук в год.

Они призваны заменить импортные аналоги, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Такие устройства применяют в интеллектуальных сетях связи и системах "Умный дом". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.