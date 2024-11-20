"Известия": аналог Apple Pay может появиться в России в 2025 году

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В России в 2025 году планируют запустить полноценный аналог Apple Pay. Новый механизм позволит оплачивать покупки привычным бесконтактным способом, сообщает газета "Известия".

Сбер намерен внедрить такой сервис во второй половине следующего года. Как рассказал старший вице-президент банка Дмитрий Малых, система будет работать как Apple Pay. Причем независимо от операционной системы устройства.

О планах проработать похожую технологию под названием "Волна" ранее заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК). Кроме того, к тестированию хотят присоединиться банки "Дом.РФ", "Новиком" и "Зенит", рассказали в кредитных организациях.

Ожидается, что новая технология вернет владельцам iPhone возможность оплачивать покупки бесконтактным способом, отмечал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин. Предполагается, что сервис будет работать как онлайн, так и без интернета, однако для этой технологии понадобятся специальные платежные терминалы.

Ожидается, что оплата покупок смартфонами будет осуществляться через Bluetooth.

Как пояснил директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев, такая оплата предполагает установление защищенного соединения между устройством покупателя и терминалом.

"В отличие от Apple Pay, использующего NFC, Bluetooth обладает большей дальностью действия и гибкостью. Однако для обеспечения безопасности потребуется внедрение новых стандартов шифрования и токенизации", – подчеркнул Журавлев.

Скорее всего, широкой аудитории технология станет доступна уже в 2026-м, считает он.

Между тем объем платежей в ресторанах при помощи QR-кодов увеличился на 36% за год. На сегодняшний день такой способ оплаты используется в 77 регионах. В топ-3 городов по числу транзакций попали Москва (31%), Санкт-Петербург (18%) и Краснодарский край (13%).

Как отмечается в исследовании, подключение системы оплаты через QR-код увеличивает количество транзакций чаевых.