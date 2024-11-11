"Госуслуги" будут заранее напоминать об истечении ОСАГО

В Минцифры совместно с Национальной страховой информационной системой планируют разработать функцию на портале "Госуслуги", которая будет напоминать автомобилистам о необходимости продления полиса ОСАГО. Запуск этой функции намечен на следующий год.

Водители уже получают уведомления о статусе их документов, таких как водительское удостоверение, но не всегда о продлении полиса ОСАГО, особенно если у них было несколько страховых случаев. Новая функция поможет избежать штрафов за отсутствие полиса, так как будет напоминать водителям о необходимости его продления.

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