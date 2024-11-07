В Московской усадьбе Деда Мороза подготовились к приходу зимы

В Московской усадьбе Деда Мороза уже подготовились к приходу зимы. В субботу, 9 ноября, там начнется новый сезон праздничных развлечений. Гостей ждут интерактивные экскурсии, квесты и мастер-классы. На последних можно будет расписать глазурью имбирный пряник, разгадать загадки и получить подарки.

Вход на уличные мероприятия является бесплатным для всех гостей. Однако на интерактивные квесты и программы нужно приобрести билет на сайте или в кассах усадьбы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.