Аренда коттеджа в Подмосковье на новогодние праздники превысит 100 тыс руб в сутки

Аренда коттеджа в Подмосковье на новогодние праздники может обойтись более чем в 100 тысяч рублей в 2024 году. Эксперты предупреждают: стоимость на популярных направлениях в области будет только расти. От чего зависит цена и на что обращать внимание при составлении договора – в материале Москвы 24.



Цена праздника

Стоимость аренды дома на новогодние праздники во многом зависит от удобств, наличия или отсутствия комиссии риелтора, а также от территориального расположения. Например, самыми дорогими районами считаются западные направления, рассказал риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков.





Олег Бендриков риелтор, эксперт по недвижимости На Новой Риге, Рублевском шоссе цены запредельные: там уже сегодня больше 100 тысяч в сутки стоит аренда. Как правило, дома там снимают компаниями и делят средний чек на всех.

Но уже на Симферопольском шоссе коттеджи будут стоить значительно дешевле, отметила кандидат экономических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по инвестициям в недвижимость Рута Абрамова. По ее словам, в пределах 60 километров от МКАД можно найти дом и за 8,5 тысячи рублей в сутки, однако состояние в этом случае будет соответствовать цене (небольшой метраж, старый ремонт и так далее), предупредила она.

Эксперты подчеркнули, что интерьер дома играет большую роль в ценообразовании: по словам Бендрикова, сегодня арендаторы предпочитают маленькие каркасные дома, которые оформлены в скандинавском или минималистичном стиле.

"Старые, хорошие, кирпичные дома с ремонтом 20-летней давности, но с мебелью из массива и паркетом на полу сдаются намного хуже, чем новенькие дешевые домики с минималистичным ремонтом, без всякого нагромождения. Все потому, что люди сейчас следят за модой не только в одежде, но и в интерьерах. Они представляют, как хотят жить, и стремятся к этому", – объяснил он.



На стоимость также влияет наличие санузла в помещении, бани на территории участка, а также купели, зоны для барбекю и даже наряженной ели во дворе. По словам Бендрикова, каждое такое дополнение может добавить порядка 10–15 тысяч рублей к итоговой сумме.

Однако основной ценообразующий фактор – это спрос, заметили эксперты. По их словам, стоимость аренды дома меняется в зависимости от даты бронирования: чем ближе Новый год, тем выше цена.





Рута Абрамова кандидат экономических наук, старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по инвестициям в недвижимость Перед Новым годом большинство домиков будут уже забронированы, останутся только плохие варианты или чересчур отдаленные. И стоимость аренды может вырасти на 30–50 процентов от нынешних цен.

В связи с этим специалисты рекомендуют начинать бронировать места уже сейчас. На рынке можно найти дома в пределах 4–9 тысяч рублей за сутки, но это будут не новые и не особенно пригодные для отдыха большой компанией варианты. Уже за 20–30 тысяч можно найти красивые, но достаточно скромные дома, иногда даже с баней. А средняя цена за коттедж не только с баней, но и бассейном и купелью начинается от 80–100 тысяч рублей за сутки, отметили эксперты.

Договор дороже денег

При аренде частного дома клиенты могут столкнуться с некоторыми ограничениями, отметил Олег Бендриков. По его словам, проблематично будет снять коттедж в закрытом поселке: в таких районах нередко живут известные люди, которые ценят спокойствие и тишину.

"Бывает, ты хочешь снять дом, а по соседству живет, условно, генерал, который может превратить Новый год в совершенно в другой праздник, если ему не понравится, что компания шумит. Поэтому когда арендуют дома в загородных коттеджах, то стоит спросить, кто соседи и какие здесь правила", – объяснил он.

Кроме того, важно соблюсти все юридические тонкости, рассказал Москве 24 юрист Николай Палкин. По его словам, даже при аренде на короткий срок необходимо заключить договор, проверить документы арендодателя и право собственности на недвижимость.





Николай Палкин юрист В договоре должны быть указаны паспортные данные обеих сторон, даты сдачи дома, сумма, права и обязанности сторон. Для составления договора можно привлечь специалистов.

Кроме того, стоит заранее тщательно осмотреть дом: особое внимание следует обратить на исправность работы канализации, освещения, исправность оборудования и состояние мебели. Юрист рекомендовал зафиксировать все на видео и фото, чтобы впоследствии арендатору не смогли предъявить обвинения в поломке.