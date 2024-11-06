Мошенники организовали фейковую распродажу люксовой косметики из ЦУМа

В России набирает популярность новая схема мошенничества – фейковая распродажа люксовой косметики. Злоумышленники обещают своим жертвам скидку 70% и рассылают сообщения якобы от имени гендиректора ЦУМа.

По данным СМИ, на удочку преступников уже попались телеведущая Ляйсан Утяшева, журналистка Арина Шарапова, супруга Никиты Михалкова Татьяна и жена режиссера Владимира Досталя Мариам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.