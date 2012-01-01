СМИ: мошенники "из ЦУМа" обманули жену Никиты Михалкова с поддельной косметикой

Мошенники придумали схему обмана для ценителей брендов: по данным СМИ, в ловушку уже попали несколько российских знаменитостей. Подробнее о том, как работают злоумышленники и как защитить себя от покупки подделок, – в материале Москвы 24.

Люксовые скидки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Одной из пострадавших от рук аферистов, предварительно, стала жена режиссера Никиты Михалкова – 77-летняя Татьяна. Как сообщает телеграм-канал Shot, ей написала неизвестная, представилась генеральным директором ЦУМа и сообщила, что магазин проводит ликвидацию брендовых кремов со скидкой 70% из-за поврежденных упаковок. Женщина заверила, что сама продукция в целости.

Далее собеседница предложила Татьяне рассказать об акции друзьям в обмен на дополнительный бонус. В результате якобы сразу несколько человек оформили заказы на сыворотки, кремы для лица и другие товары. При этом деньги покупатели переводили на обычную банковскую карту.

Отмечается, что через некоторое время курьер доставил товар по адресу, повесил на ручку двери и уехал. В самой посылке, как сообщает издание, оказалась поддельная продукция. Среди пострадавших также могут быть журналистка Арина Шарапова и жена режиссера Владимира Досталя Мариам.

Ранее МВД РФ уже начало проверку из-за похожего случая, произошедшего с менеджером телеведущей Ляйсан Утяшевой. Девушка тоже отдала больше 100 тысяч рублей "генеральному директору ЦУМа" за духи и косметику. Курьер по такой же схеме оставил заказ на дверных ручках и уехал, а покупательница получила контрафактные товары низкого качества вместо оригинальных брендов.

Проверить нельзя?

Проверить оригинальность люксового бренда при покупке на сайте сегодня невозможно, рассказала Москве 24 юрист Яна Бондаренко. По ее словам, после ухода из России многих компаний привезти их товары в страну официально стало сложно, поэтому и документов у многих продавцов нет.





Яна Бондаренко юрист Например, вышел новый iPhone, а через 15 дней у нас появились сайты-одностраничники, которые предлагают его купить. Как мы проверим, что это оригинал? Продавцы вам не предоставят ни IMEI, ни документы о ввозе.

Чтобы не наткнуться на мошенников и не купить подделку, юрист посоветовала по возможности покупать товары только в оригинальных магазинах и на проверенных маркетплейсах.

"Смотрите, где вы покупаете: на проверенном маркетплейсе или на сайте-одностраничнике? Смотрите на разницу в цене. Если на официальном сайте и у посредников стоимость товара сильно разнится, скорее всего, это мошенники", – подчеркнула Бондаренко.

Если все же купленный у физлица товар оказался не оригинальным, специалист рекомендовала обращаться в полицию.