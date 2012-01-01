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05 ноября, 19:31

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СМИ: мошенники "из ЦУМа" обманули жену Никиты Михалкова с поддельной косметикой

Обман зрения: как не нарваться на подделки люксовых товаров

Мошенники придумали схему обмана для ценителей брендов: по данным СМИ, в ловушку уже попали несколько российских знаменитостей. Подробнее о том, как работают злоумышленники и как защитить себя от покупки подделок, – в материале Москвы 24.

Люксовые скидки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Одной из пострадавших от рук аферистов, предварительно, стала жена режиссера Никиты Михалкова – 77-летняя Татьяна. Как сообщает телеграм-канал Shot, ей написала неизвестная, представилась генеральным директором ЦУМа и сообщила, что магазин проводит ликвидацию брендовых кремов со скидкой 70% из-за поврежденных упаковок. Женщина заверила, что сама продукция в целости.

Далее собеседница предложила Татьяне рассказать об акции друзьям в обмен на дополнительный бонус. В результате якобы сразу несколько человек оформили заказы на сыворотки, кремы для лица и другие товары. При этом деньги покупатели переводили на обычную банковскую карту.

Отмечается, что через некоторое время курьер доставил товар по адресу, повесил на ручку двери и уехал. В самой посылке, как сообщает издание, оказалась поддельная продукция. Среди пострадавших также могут быть журналистка Арина Шарапова и жена режиссера Владимира Досталя Мариам.

Ранее МВД РФ уже начало проверку из-за похожего случая, произошедшего с менеджером телеведущей Ляйсан Утяшевой. Девушка тоже отдала больше 100 тысяч рублей "генеральному директору ЦУМа" за духи и косметику. Курьер по такой же схеме оставил заказ на дверных ручках и уехал, а покупательница получила контрафактные товары низкого качества вместо оригинальных брендов.

Проверить нельзя?

Фото: depositphotos/pressmaster

Проверить оригинальность люксового бренда при покупке на сайте сегодня невозможно, рассказала Москве 24 юрист Яна Бондаренко. По ее словам, после ухода из России многих компаний привезти их товары в страну официально стало сложно, поэтому и документов у многих продавцов нет.

Например, вышел новый iPhone, а через 15 дней у нас появились сайты-одностраничники, которые предлагают его купить. Как мы проверим, что это оригинал? Продавцы вам не предоставят ни IMEI, ни документы о ввозе.
Яна Бондаренко
юрист

Чтобы не наткнуться на мошенников и не купить подделку, юрист посоветовала по возможности покупать товары только в оригинальных магазинах и на проверенных маркетплейсах.

"Смотрите, где вы покупаете: на проверенном маркетплейсе или на сайте-одностраничнике? Смотрите на разницу в цене. Если на официальном сайте и у посредников стоимость товара сильно разнится, скорее всего, это мошенники", – подчеркнула Бондаренко.

Если все же купленный у физлица товар оказался не оригинальным, специалист рекомендовала обращаться в полицию.

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