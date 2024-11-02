Пенсионерка из Сибири отдала за ремонт ноутбука мастеру 865 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Пожилая жительница поселка Березовка под Красноярском отдала мастеру за ремонт ноутбука 865 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Рекламную брошюру о ремонте компьютерной техники по выгодным ценам женщина нашла в своем почтовом ящике. В ней утверждалось, что пенсионеры смогут получить скидку. Тогда пострадавшая вызвала на дом мастера для ремонта ноутбука и системного блока.

После приезда 27-летний специалист очистил технику от пыли и заменил термопасту. За оказанные услуги он потребовал большую сумму. В итоге испугавшаяся женщина отдала ему все свои сбережения.

По факту случившегося следователи возбудили в отношении мастера уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до шести лет лишения свободы. При этом мужчина добровольно вернул пострадавшей 800 тысяч рублей. С него также планируется взыскать оставшуюся часть суммы.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело против аферистов, которые с помощью различных схем отобрали у граждан, в том числе пенсионеров, более 100 квартир. С ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники убеждали людей брать под залог квартиры микрокредиты.