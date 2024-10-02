Восемь человек задержаны за обман москвичей под предлогом чистки вентиляции

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек по делу о мошенничестве, которое было совершено в отношении столичных пенсионеров. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По версии полиции, фигуранты дела приходили в квартиры пенсионеров, представляясь сотрудниками компании по обслуживанию жилых домов. Злоумышленники убеждали пожилых граждан в необходимости чистки вентиляции. При этом стоимость услуги варьировалась от 8 до 45 тысяч рублей. В результате правоохранители задержали 8 человек в Московской и Оренбургской областях, причастных к данному преступлению.

На всех фигурантов дела было возбуждено дело о мошенничестве. При обысках по месту жительства злоумышленников были изъяты договоры, печати, бланки, удостоверения, униформа, оборудование, банковские карты и другие предметы.

Сейчас один фигурант дела отправлен в СИЗО, а остальные – находятся под подпиской о невыезде.

Между тем аферисты стали часто пользоваться и другим способом мошенничества, чтобы обмануть москвичей. Так, жертвам начали звонить и предлагать помочь с установкой приложения "ЕМИАС. Инфо". Для этого злоумышленники советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных. В связи с этим граждан предупредили, что медработники никогда не звонят по телефону по поводу приложения и не спрашивают личные данные.

