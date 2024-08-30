Роскачество назвало незаконным включение чаевых в счет отдельной строкой

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Включать чаевые в счет отдельной строкой в чеке незаконно, так как право платить или не платить вознаграждение за работу официанта лежит на посетителе, пишет RT со ссылкой на Роскачество.

"Заведения общепита, предлагая посетителям свои услуги, должны соблюдать требования закона "О защите прав потребителей". В нем, в частности, указывается, что нельзя указывать такое условие, чтобы для приобретения одного товара клиент должен покупать другой", – рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Поэтому, заявил эксперт, можно не платить этот пункт меню и потребовать выдачи другого счета. Но это не распространяется на акции и специальные предложения ресторанов.

В некоторых заведениях гостям могут приносить "закуски-комплименты", которые обычно выставляются до заказа. Потом может оказаться, что они были платными и включаются в счет. В таком случае ресторан также нарушает закон, ибо должен предоставлять точную и достоверную информацию о товаре или акции.

"А если уже оплатили и только потом обнаружили подлог, можно запрашивать возврат денег", – сказал Поздняков.

Так, нужно составить претензию, составив ее в двух экземплярах, где потребовать вернуть деньги и устранить нарушение закона. На собственной копии нужно будет проставить дату и подпись ответственного лица. Ответ обязаны дать в течение 10 дней.

"Если ответ не дан или он вас не устраивает, можно обращаться в Роспотребнадзор с письменным заявлением, подробно описав выявленное нарушение", – сказал он.

Также можно обратиться в суд. Доказательством могут послужить как фото и видео, так и скриншоты с сайтов, показания свидетелей, записи разговоров, а также претензия и ответ на нее.

"Иногда достаточно обозначить свое намерение защищать свои права, чтобы решить вопрос в свою пользу", – заключил эксперт.

Ранее больше половины опрошенных жителей страны заявили, что готовы оставлять чаевые только в ответ на хорошее обслуживание. Только более 30% россиян постоянно оставляют чаевые в размере до 5% от счета или стоимости услуги, а еще 27% не считают чаевые. Многие граждане считают чаевые постоянной статьей расходов, что говорит о хорошем благосостоянии.

