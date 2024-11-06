К концу недели температура в Москве поднимется на 4–5 градусов выше нормы

В Москве продолжается снегопад, однако температура заметно повысилась, и синоптики прогнозируют, что мокрый снег скоро может смениться сильным дождем. Водителей, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, призывают не выезжать на дороги.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели температура поднимется на 4–5 градусов выше нормы, что соответствует третьей пятидневке октября. В первые дни следующей недели также ожидается теплая погода, после чего температура начнет снижаться.

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