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05 ноября, 16:39

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Маркетолог Фоменко назвала главные уловки магазинов накануне распродаж

Только сегодня! Как не потратить все деньги на осенних распродажах

Ноябрь – любимый месяц всех шопоголиков и продавцов. В этом месяце магазины устраивают сразу несколько больших распродаж, среди которых "11.11" и "черная пятница". Вместе с экспертами Москва 24 разобралась, какие уловки устраивают маркетологи и как не спустить всю зарплату на ненужные, но дешевые товары.

Уловки магазинов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Черная пятница" – самая большая и известная во всем мире распродажа, напомнила маркетолог Светлана Барельчук. По ее словам, изначально акция имела негативный подтекст, связанный с обвалом фондового рынка и заторами на дорогах в США после Дня благодарения.

Уже позднее маркетологи решили сделать из "черной пятницы" что-то положительное и поэтому превратили ее в акцию. Магазины начали со скидками продавать товары якобы в преддверии Рождества и Нового года.
Светлана Барельчук
маркетолог

Однако на деле магазины часто используют акцию не для того, чтобы помочь покупателям сэкономить, а чтобы продать больше товара, отметила маркетолог Елена Фоменко. По ее словам, для этого торговые точки используют различные уловки.

"Принцип "три по цене двух" и упаковка наборами. Вместо покупки одного продукта людям предлагают брать больше, потому что так кажется выгоднее. Этот прием позволяет магазину увеличить средний чек и продать больше товара", – объяснила она.

Кроме того, торговые сети часто создают ощущение дефицита и срочности. По словам специалиста, надписи "только сегодня" или "осталось пять товаров" заставляют думать, что покупка – срочное дело. Таким образом, покупатели боятся упустить выгодные предложения, и это побуждает их принять решение быстрее.

Ценники красного цвета, даже если скидка невелика, вызывают желание потратить деньги "с пользой". А скидки и бонусы в большом количестве мотивируют вернуться за покупками снова, создавая иллюзию выгоды и накопления. Такие системы направлены на формирование привычки делать покупки чаще.
Елена Фоменко
маркетолог

В свою очередь, Светлана Барельчук предупредила, что многие скидки и акции – фальшивые. По ее словам, магазины до сих пор повышают цены на товар за 4–5 недель до распродаж, чтобы дать существенную скидку и в итоге продать товар за обычную цену. Специалист подчеркнула, что торговые точки стимулируют таким образом посетителей охотнее покупать товар и не тратить время на сравнение вариантов и обдумывание.

Не уйти "в минус"

Фото: 123RF/jevgenisalihhov

Чтобы не спустить все деньги на распродажах, необходимо подключить дисциплину и критическое мышление, заметила в разговоре с Москвой 24 системный психолог Ангелина Сурина. По ее словам, важно не вестись на уловки маркетологов и тщательно обдумывать покупки.

Например, при покупке товаров онлайн специалист рекомендовала отложить оплату как минимум на день. Это поможет трезво оценить, насколько та или иная вещь необходима, а также позволит посмотреть цены у других продавцов.

Если сомнения, то лучше прямо заострить на этом внимание и представить, что эта вещь уже у вас. Что вы чувствуете, как и когда вы ее используете? Если раз в год или раз в жизни, то непонятно, для чего она нужна.
Ангелина Сурина
системный психолог

Кроме того, психолог призвала в период распродаж подключать финансовую грамотность и смотреть в будущее. По ее словам, необходимо задуматься, насколько та или иная покупка ударит по бюджету и можно ли отложить ее на другое время.

"Мышление богатых отличается тем, что они не транжирят. Они покупают, что хотят, но они смотрят, сравнивают, торгуются, откладывают, думают. Это разумный подход к тратам. Поэтому, когда дается маленькое количество времени на распродажах, люди, у которых не выработана такая привычка, покупают все в состоянии аффекта и считают, что им все это надо", – добавила психолог.

В свою очередь, маркетолог Елена Фоменко также рекомендовала заранее составить список необходимых покупок. По ее словам, это поможет избежать спонтанных решений.

Если идете за подарками, четко напишите, какие подарки и для кого. Если заранее изучите ассортимент и цены на сайтах магазинов, еще и время сэкономите.
Елена Фоменко
маркетолог

Кроме того, специалист рекомендовала определить сумму, которую можно потратить. Именно столько денег необходимо взять с собой в магазин. Это снизит риск потратить больше, чем планировалось, заметила она.

"Ставьте лимит на внеплановые покупки. Если на распродаже вы увидели что-то красивое, но изначально не планировали покупать, разрешите себе одну непредвиденную покупку, но с ограничением по стоимости, например, не дороже 500 рублей", – поделилась эксперт.

В случаях когда траты во время распродаж уже превышают все лимиты, психолог посоветовала на время отвлечься: попить чай, почитать новости, заняться своими делами и не думать о распродаже. По мнению Суриной, это поможет прийти в себя и трезво оценить свои желания и возможности.

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Шмакова Екатерина

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