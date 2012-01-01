Маркетолог Фоменко назвала главные уловки магазинов накануне распродаж

Ноябрь – любимый месяц всех шопоголиков и продавцов. В этом месяце магазины устраивают сразу несколько больших распродаж, среди которых "11.11" и "черная пятница". Вместе с экспертами Москва 24 разобралась, какие уловки устраивают маркетологи и как не спустить всю зарплату на ненужные, но дешевые товары.



Уловки магазинов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Черная пятница" – самая большая и известная во всем мире распродажа, напомнила маркетолог Светлана Барельчук. По ее словам, изначально акция имела негативный подтекст, связанный с обвалом фондового рынка и заторами на дорогах в США после Дня благодарения.





Светлана Барельчук маркетолог Уже позднее маркетологи решили сделать из "черной пятницы" что-то положительное и поэтому превратили ее в акцию. Магазины начали со скидками продавать товары якобы в преддверии Рождества и Нового года.

Однако на деле магазины часто используют акцию не для того, чтобы помочь покупателям сэкономить, а чтобы продать больше товара, отметила маркетолог Елена Фоменко. По ее словам, для этого торговые точки используют различные уловки.

"Принцип "три по цене двух" и упаковка наборами. Вместо покупки одного продукта людям предлагают брать больше, потому что так кажется выгоднее. Этот прием позволяет магазину увеличить средний чек и продать больше товара", – объяснила она.

Кроме того, торговые сети часто создают ощущение дефицита и срочности. По словам специалиста, надписи "только сегодня" или "осталось пять товаров" заставляют думать, что покупка – срочное дело. Таким образом, покупатели боятся упустить выгодные предложения, и это побуждает их принять решение быстрее.



Елена Фоменко маркетолог Ценники красного цвета, даже если скидка невелика, вызывают желание потратить деньги "с пользой". А скидки и бонусы в большом количестве мотивируют вернуться за покупками снова, создавая иллюзию выгоды и накопления. Такие системы направлены на формирование привычки делать покупки чаще.

В свою очередь, Светлана Барельчук предупредила, что многие скидки и акции – фальшивые. По ее словам, магазины до сих пор повышают цены на товар за 4–5 недель до распродаж, чтобы дать существенную скидку и в итоге продать товар за обычную цену. Специалист подчеркнула, что торговые точки стимулируют таким образом посетителей охотнее покупать товар и не тратить время на сравнение вариантов и обдумывание.

Не уйти "в минус"

Чтобы не спустить все деньги на распродажах, необходимо подключить дисциплину и критическое мышление, заметила в разговоре с Москвой 24 системный психолог Ангелина Сурина. По ее словам, важно не вестись на уловки маркетологов и тщательно обдумывать покупки.

Например, при покупке товаров онлайн специалист рекомендовала отложить оплату как минимум на день. Это поможет трезво оценить, насколько та или иная вещь необходима, а также позволит посмотреть цены у других продавцов.





Ангелина Сурина системный психолог Если сомнения, то лучше прямо заострить на этом внимание и представить, что эта вещь уже у вас. Что вы чувствуете, как и когда вы ее используете? Если раз в год или раз в жизни, то непонятно, для чего она нужна.

Кроме того, психолог призвала в период распродаж подключать финансовую грамотность и смотреть в будущее. По ее словам, необходимо задуматься, насколько та или иная покупка ударит по бюджету и можно ли отложить ее на другое время.

"Мышление богатых отличается тем, что они не транжирят. Они покупают, что хотят, но они смотрят, сравнивают, торгуются, откладывают, думают. Это разумный подход к тратам. Поэтому, когда дается маленькое количество времени на распродажах, люди, у которых не выработана такая привычка, покупают все в состоянии аффекта и считают, что им все это надо", – добавила психолог.

В свою очередь, маркетолог Елена Фоменко также рекомендовала заранее составить список необходимых покупок. По ее словам, это поможет избежать спонтанных решений.





Елена Фоменко маркетолог Если идете за подарками, четко напишите, какие подарки и для кого. Если заранее изучите ассортимент и цены на сайтах магазинов, еще и время сэкономите.

Кроме того, специалист рекомендовала определить сумму, которую можно потратить. Именно столько денег необходимо взять с собой в магазин. Это снизит риск потратить больше, чем планировалось, заметила она.

"Ставьте лимит на внеплановые покупки. Если на распродаже вы увидели что-то красивое, но изначально не планировали покупать, разрешите себе одну непредвиденную покупку, но с ограничением по стоимости, например, не дороже 500 рублей", – поделилась эксперт.

В случаях когда траты во время распродаж уже превышают все лимиты, психолог посоветовала на время отвлечься: попить чай, почитать новости, заняться своими делами и не думать о распродаже. По мнению Суриной, это поможет прийти в себя и трезво оценить свои желания и возможности.