Юрист Вепренцева предостерегла россиян от уловок продавцов на осенних распродажах

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Перед осенней распродажей продавцы обычно сильно завышают стоимость товаров, чтобы сразу же ее вернуть к прежним значениям. Таким образом они утилизируют старую коллекцию или распродают остатки со складов. Об этом сообщает RT со ссылкой на юриста Таисию Вепренцеву.

Кроме того, она рассказала, что к другим распространенным уловкам продавцов относятся манипуляции с красными ценниками. По ее словам, этот цвет в сознании потребителя связан со скидками и выгодой, поэтому данный ценник привлечет внимание клиента, он совершит импульсивную покупку.

Еще одним вариантом уловки может стать бесплатная доставка. Юрист предупредила, что ее оплата уже могла быть включена в стоимость товаров, поскольку курьер должен получать зарплату, а компания не всегда выносит эту опцию в качестве дополнительных издержек, оплачивая ее тем самым через потребителя.

Также Вепренцева поделилась методом, которым пользуется персонал магазина, когда предлагает лично испытать на себе товар, который "опережает все остальные на рынке".

"Они дополнительно продают комплектующие и аксессуары, ведь они нужны, например, телефону, а это дополнительный заработок для магазина", – объяснила эксперт.

Важным фактором во время покупки на распродажах является окружающая обстановка. По ее словам, ритмичная поп-музыка позволяет настроить покупателя на желание потратить деньги, не задумываясь о последствиях.

"Этот пример взят из казино. Продажи тесно связаны с психологией, поэтому маркетологи, психологи, продавцы регулярно смотрят, чем бы еще завлечь, а как только вы оказались в магазине, то с высокой долей вероятности возьмете хоть что-то", – подытожила специалист.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что одной из самых популярных уловок продавцов для повышения продаж является завышение первоначальной цены на товар. Покупатель не готов брать дорогой товар, тогда компания дает ему скидку или бонус, и такой трюк создает иллюзию выгоды и уменьшает сопротивление к покупке, объяснил он.

