Эксперт назвал три уловки маркетологов для манипулирования покупателями

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Искусственно созданный дефицит товаров, социальное давление и указание неполной цены – три уловки, которые используют маркетологи для привлечения внимания потребителей. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" заявил бизнес-аналитик, руководитель отдела продаж образовательной академии, предприниматель Кирилл Котов.

По его словам, компании намеренно ограничивают доступ к своим продуктам или услугам с помощью пометок "осталось 3 штуки", "предложение действительно только 48 часов" и другими. Так, объяснил он, создается эффект толпы с целью показать, как большое количество людей заинтересовались продукцией. Это стимулирует людей совершить покупку, поскольку они боятся, что упустят свой шанс, хотя за этой иллюзией скрывается обычный товар в доступном объеме, подчеркнул Котов.

Также потребители легко покупают товар с помощью социального давления, продолжил эксперт. Компания создает ощущение, что товар или услуга очень востребованные и качественные, используя демонстрацию многочисленных отзывов или рекомендаций от известных личностей. А россияне, отметил он, особенно любят рекламу с участием любимых певцов или актеров, в связи с чем многие банки и фармкомпании привлекают медийных людей к съемке промоматериалов. Когда человек видит рядом с продуктом известное лицо, вероятность покупки вырастает минимум на 15–20%, уточнил бизнес-аналитик.

Еще один эффективный способ заинтересовать покупателя, по его мнению, – это указать неполную цену. Такая практика, по его словам, возникла несколько лет назад на дорогих товарах, а теперь стала появляться повсеместно. Так, вместо 100 тысяч рублей на ценнике указывается цена в 10 тысяч рублей с пометкой "в месяц". Покупатели не обращают внимания на надпись мелким шрифтом и ведутся на выгодную стоимость, рассказал Котов. При этом, чтобы не испугать клиентов кредитами, компании договариваются с банками о погашении процентов за потребителей.

Он считает, что особенно эффективно такой способ работает в области онлайн-образования, где длительный и дорогой курс разбивается на 12 платежей.

Помимо данных приемов, маркетологи для повышения продаж используют приятные запахи, уточнил эксперт. Он сослался на статистику и заявил, что в местах с приятным ароматом люди проводят на 15 минут дольше, а значит, больше заказывают.

Эксперт рекомендовал гражданам внимательно изучать товар или услугу перед покупкой. Он посоветовал потратить 1–2 дня, чтобы изучить предложения от разных производителей, сравнить цены и прочитать условия акции.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что одной из самых популярных уловок продавцов для повышения продаж является завышение первоначальной цены на товар. Покупатель не готов брать дорогой товар, тогда компания дает ему скидку или бонус, и такой трюк создает иллюзию выгоды и уменьшает сопротивление к покупке, объяснил он.

"Городской стандарт": маркетинговые уловки