Эксперт назвал завышение начальной цены на товар популярной уловкой продавцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с "Газетой.ру" заявил, что одной из самых популярных уловок продавцов, которые заставляют покупать больше, является завышение первоначальной цены на товар.

Когда покупатель понимает, что цена неадекватная, то продавец дает ему скидку или бонус. Такой трюк создает иллюзию выгоды и уменьшает сопротивление к покупке – человек думает, что это хорошее предложение, а на самом деле идет переплата, уверен эксперт.

Вторым популярным способом для манипуляции является организация однобокого рейтинга, отзывов и рекомендаций, чтобы покупатель убедился в якобы качестве и востребованности предмета.

"Здесь идет воздействие на желание принадлежать к большинству и не упустить выгодное предложение. Когда на сайте человек видит: "Этот товар купили уже 10 000 человек!", он думает, что этот товар хороший и востребованный", – заявил он.

Маркетологи не гнушаются создавать иллюзию дефицита предложения, чтобы покупатель быстрее совершил покупку. К такому могут подтолкнуть предупреждения в магазине или в рекламе "Предложение актуально только до 30-го числа" или "остались последние 3 номера на эти даты", объяснил психолог.

"Здесь идет воздействие на ваш страх упустить выгодную сделку, потерять предлагаемую скидку и понимание, что потом будет поздно", – указал он.

Также покупателю могут подарить услугу или подарок. Это вызывает желание отплатить тем же или большим, чтобы не быть должным. К такому относятся бесплатная дегустация еды или пробники.

"Это не просто знак внимания и доброжелательности, на самом деле это способ заставить вас купить что-то", – добавил Самбурский.

Кроме прочего, подтолкнуть к покупке того или иного товара может авторитет медийных персон – известных людей и блогеров. Менеджер может упоминать знаменитые фамилии во время демонстрации товара либо во время рекламы.

"Чем выше доверие к медийной персоне, тем легче продавать товар, опираясь на его имя", – заключил он.

Ранее в Роскачестве посоветовали россиянам изучать все условия перед покупкой чего-либо. Некоторые продавцы могут пользоваться рядом уловок в периоды распродаж, например, создают искусственный ажиотаж, реализуют неходовые товары или завышают стоимость продукции перед акцией.

Нюанс в том, что часто такие якобы скидки на деле оказываются сугубо маркетинговым ходом, так как накануне праздников или старта сезонных распродаж продавцы повышают цены, а затем делают на них скидки, отмечали в ведомстве.

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