Роскачество перечислило уловки магазинов в периоды распродаж

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Некоторые продавцы могут пользоваться рядом уловок в периоды распродаж, например, создают искусственный ажиотаж, реализуют неходовые товары или завышают стоимость продукции перед акцией. Роскачество советует россиянам изучать все условия перед покупкой чего-либо.

"Иногда ретейлеры объявляют о грандиозных скидках. И чем больше скидка, например 50%, тем более привлекательным выглядит предложение для покупателей. Нюанс в том, что часто такие якобы скидки на деле оказываются сугубо маркетинговым ходом, так как накануне праздников или старта сезонных распродаж продавцы повышают цены, а затем делают на них скидки", – передает слова представителя организации РИА Новости.

Еще одним методом обмана покупателей является акционный контрафакт – это попытка продать покупателю фальсифицированные товары якобы по выгодной цене. Некоторые магазины могут использовать ажиотаж на продукцию с целью кражи денежных средств своих клиентов.

"Иногда магазины могут привлекать покупателей предложениями получить, например, аксессуар, подарок при покупке более дорогого товара. Но есть вероятность, что продавец просто хочет избавиться от плохо продающегося товара. Поэтому нелишним будет сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе", – предупредили в ведомстве.

В Роскачестве добавили, что при проверке граждане могут обнаружить то, что общая стоимость нескольких товаров, которые продает один магазин по акции, окажется больше, чем их стоимость без каких-либо акционных предложений в другой торговой точке.

Некоторые интернет-магазины предлагают продукцию с круглогодичными акциями едва ли не на все товары, но если человек и в этом случае попробует сравнить цены и товар на разных площадках, может оказаться, что стоимость со скидкой является обычной ценой в другом магазине.

Некоторые продавцы намеренно создают искусственный дефицит продукции и таким образом оказывают давление на потребителя, предупредили в Роскачестве.

"Через короткое время он вновь появляется в продаже у магазина, но уже по завышенной цене. Это происходит в расчете на то, что покупатель, не совершив желаемую покупку ранее, в этот раз уже купит его по любой цене", – отметили в ведомстве.

Вне зависимости от предложения потребитель должен обращать внимание на места реализации товара и условия этого процесса, сказали представители Роскачества. Важно уметь определять подлинность сайта и не обращать внимание на подозрительные сообщения.

Ранее гендиректор брендингового агентства Андрей Ионочкин рассказал, что производители продуктов имитируют названия и цвета более известных брендов, а также играют с буквами, чтобы за качественный товар можно было принять менее качественный. Такой метод он назвал стратегией хамелеона.

По его словам, у потребителей ограниченный объем внимания, поэтому они не могут детально изучить информацию на этикетке. К тому же иногда люди воспринимают товар "в целом", видят упаковку со словом "Крестьянское" или "Кремлевское" и автоматически дописывают слово "масло".



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