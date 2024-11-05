Минпросвещения разработает государственные учебники по русскому языку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ готовит разработку единого для всех школ учебника по русскому языку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По предварительным расчетам министерства, будет необходимо подготовить 19 книг (с учетом того, что для отдельных классов учебник будет состоять из нескольких частей), поэтому разработка займет не менее 2–3 лет", – объяснило ведомство.

Министерство рассчитывает, что государственные учебники по русскому языку окажутся дешевле из-за нового механизма их подготовки. Например, цену учебников по истории снизили почти в 5 раз относительно коммерческих аналогов, добавило ведомство.

Ранее Владимир Путин поддержал идею ряда экспертов создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России. По мнению президента, содержание учебников должно быть сбалансировано и взаимосвязано.

Между тем подготовка единой линейки учебников по истории для 5–9-х классов находится на стадии завершения. По словам председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, учебник по обществознанию для 9-го класса также скоро направят на апробацию.

