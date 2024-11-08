Эксперт Плечов: пепел вулкана Шивелуч не дойдет до Москвы

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Пепел вулкана Шивелуч с Камчатки не дойдет до столицы, рассказал Москве 24 вулканолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ им. Ломоносова Павел Плечов.

Вулкан Шивелуч резко усилил извержение вечером 7 ноября. Он произвел уже три выброса пепла на высоту от 5 до 11 километров над уровнем моря.

"Дойдет ли пепел до Москвы? До Москвы пепел явно не дойдет, потому что он будет двигаться в направлении на восток", – сказал Плечов.

По словам эксперта, вулкан Шивелуч извергается практически постоянно. Обычно его пепел распространяется на восток Тихого океана и третирует карту в этой области. При этом сильные извержения происходят примерно один или два раза в год, уточнил вулканолог.

Он также назвал изменения в маршрутах полетов самолетов отработанной схемой.

"Насколько широким будет радиус ограничений, зависит от того, насколько далеко распространится пепел. То есть если он останется в районе Камчатки, то ограничения будут только там, а если пепел пойдет дальше, в сторону Тихого океана, то там расположена достаточно оживленная авиатрасса между Америкой и Японией и менее оживленная – между Америкой и Европой", – заключил Плечов.

Незначительное количество пепла от Шивелуча выпало ночью в поселке Усть-Камчатск, а сейчас шлейф распространяется в восточном направлении и пока не задевает населенные пункты. Однако занятия в детских садах и школах из-за пеплопада были отменены.