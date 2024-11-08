Занятия в детсадах и школах на Камчатке отменены из-за пеплопада от вулкана Шивелуч

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Занятия в детских садах и школах Усть-Камкатского района Камчатки отменены из-за пеплопада от вулкана Шивелуч. Об этом администрация района сообщила в телеграм-канале

Меры коснулись детсадов "Снежинка" и "Ромашка" в поселке Усть-Камчатск, а также средней школы № 2. Родителей попросили забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования – спортшколе и детской школе искусств – также отменены.

В поселках Ключи и Козыревск образовательные учреждения работают в обычном режиме. Кроме того, из-за пеплопада в Усть-Камчатске отменен открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района, проведение которого было запланировано на 9 ноября.

Вулкан Шивелуч резко усилил извержение вечером 7 ноября. К данному моменту он произвел уже три выброса пепла на высоту от 5 до 11 километров над уровнем моря. Незначительное количество пепла выпало ночью в поселке Усть-Камчатск, а сейчас шлейф распространяется в восточном направлении и пока не задевает населенные пункты.

Геофизики Камчатки назвали поведение вулкана нетипичным, поскольку раньше подготовку к эксплозивным выбросам сейсмостанции начинали фиксировать задолго до самого события.

Между тем на юге Камчатки вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает главк МЧС РФ по региону. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Кроноцкого залива, населенные пункты на его пути отсутствуют. Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Ранее из-за извержения вулкана Левотоби в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии погибли десять человек. Как писали СМИ, Левотоби извергал горячую лаву, песок и гравий. Повреждены дома жителей деревни Клатанло района Улангитан.