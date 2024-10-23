Dendrochronologia: самое мощное извержение вулкана Кикай произошло в 5 279 году до н. э.

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Ученым УрФУ и Института экологии растений и животных УрО РАН удалось установить точную дату крупнейшего извержения вулкана за последние 10 тысяч лет. Им стало извержение вулкана Кикай, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на журнал Dendrochronologia.

Ученые проанализировали три самых масштабных извержения: вулкана Ильинский на Камчатке, Мазама в Северной Америке и Кикая на Японских островах. Для анализа ученые взяли полуископаемую древесину лиственниц с полуострова Ямал.

Так, согласно результатам исследования, объем выброшенной массы вулкана Кикай достигал 300–450 кубических километров в 5 279 году до нашей эры. По утверждениям ученых, эти цифры в несколько раз больше, чем объем извержения любого из последующих вулканов.

Как считают исследователи, в годы извержения вулкана произошло "некое катастрофическое событие". В результате него деревья резко снизили рост, а годичные кольца стали аномальными с патологическими смоляными ходами и несформировавшейся поздней древесиной.

"С большой долей надежности можно предположить, что эти аномальные кольца появились вследствие извержения вулкана Кикай", – считают ученые.

В конце июля этого года вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. В связи с этим в регионе был установлен красный код авиационной опасности.

Позже выяснилось, что активность вулкана Безымянный повлияла на иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. На рейсах российских авиакомпаний активность вулкана при этом никак не сказалась.