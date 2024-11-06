Заммэра Максим Ликсутов рассказал о заключении контрактов на поставку поездов для ВСМ

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о заключении контрактов на поставку 43 поездов для высокоскоростной магистрали, которая соединит столицу и Санкт-Петербург. Эти составы будут полностью произведены в России, включая всю компонентную базу.

Ликсутов выразил уверенность, что проект даст старт развитию современных технологий в области высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Большое интервью с заместителем мэра Максимом Ликсутовым выйдет в среду, 6 ноября, в эфире телеканала Москва 24.