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06 ноября, 16:30

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Заммэра Максим Ликсутов рассказал о заключении контрактов на поставку поездов для ВСМ

Заммэра Максим Ликсутов рассказал о заключении контрактов на поставку поездов для ВСМ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о заключении контрактов на поставку 43 поездов для высокоскоростной магистрали, которая соединит столицу и Санкт-Петербург. Эти составы будут полностью произведены в России, включая всю компонентную базу.

Ликсутов выразил уверенность, что проект даст старт развитию современных технологий в области высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Большое интервью с заместителем мэра Максимом Ликсутовым выйдет в среду, 6 ноября, в эфире телеканала Москва 24.

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