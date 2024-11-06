Кинопарк "Москино" приглашает провести выходные с историческими клубами

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гости кинопарка "Москино" на ближайших выходных, 9 и 10 ноября, смогут стать свидетелями событий XI века, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент культуры столицы.

Реконструкторы покажут зрителям, что происходило на Руси в 1030–1031 годах, когда пограничные земли Перемышль и Червень стали предметом территориального спора с Польшей. Лишь Князь Ярослав Мудрый отвоевал территории обратно.

К тем событиям будут подготовлены не только военные шоу и постановки. Так, зрители в 11 и 16 часов увидят строевую подготовку дружин в достоверных костюмах, а в 12 часов на "Соборной площади" – турнир дружин. В 14 часов состоится лекция про одежду жителей Древней Руси, а уже в 17:30 гости увидят сражение войск Ярослава Мудрого и армии польского короля Мешко II.

Уже в 15 часов всех ожидает кулинарный лекторий, где покажут, как готовить блюда по старинным рецептам. Среди них – мясная и бобовая похлебки, домашний сыр, копченая грудинка, луковое варенье, а также сочная курица на огне, копченные в котле свиные ребра и сытное жаркое из свинины.

Москвичам 9 и 10 ноября также доступны 3 экскурсии. Первая включает в себя выставку костюмов IX и XI веков, вторая покажет воинское снаряжение XI века, а третья про быт Древней Руси того же века. Начало мероприятий в 10 и 18 часов.

Горожанам доступны и мастер-классы, где научат работать в роли кузнеца и свечника, а также набойщика на ткани. Гостям покажут азы каллиграфии и ковроткачества, резьбы по дереву и мыльному камню, чеканке монет и многом другом. В образовательном центре кинопарка расскажут, как создавать стрит-арт, изготавливать кинохлопушку и изображать эмоции при помощи аквагрима.

В "Медиа Академии" проведут занятия по актерскому мастерству, танцевальные мастер-классы и занятия по музыкальному вокалу. Перед Музеем техники Вадима Задорожного можно увидеть военную технику уже XX века, а на 25 площадках кинопарка подготовлены активные игры и мероприятия, а на ряде объектов пройдут показы фильмов и премьеры постановок.

Так, на площадке "Уездный город" с 10 до 18 часов гости смогут сыграть любимых персонажей фильма "Покровские ворота", а в "Питерском баре" – киносказки о Буратино. Фильмы "Любовь Советского Союза", "Время жить", а также новинки "Возвращение попугая Кеши" и "Огниво" можно увидеть в кинотеатре "Москино Кинопарк".

Приобрести билеты на мероприятия можно только онлайн, в случае посещения только кинотеатра покупать билет на вход не нужно.



Кинопарк "Москино" способствует развитию индустрии в России, так как он представляет интерес для туристов, которые хотят увидеть изнанку кинематографа, рассказывали ранее эксперты. На площадках парка есть огромный выбор объектов для съемок, куда входят городские улицы, квартиры и режимные объекты.

