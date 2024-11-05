Как прошли праздничные выходные в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В праздничные выходные, 3 и 4 ноября, посетители кинопарка "Москино" смогли перевоплотиться в актеров и побывали на выступлениях творческих коллективов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Масштабная программа мероприятий, посвященных Дню народного единства, объединила исторические реконструкции, постановочные съемки и многое другое. Так, для юных гостей в образовательном центре кинопарка провели цикл мастер-классов "Московские каникулы".

Например, ребята освоили технику стринг-арт – изготовление картин из обычных ниток. Другой мастер-класс посвятили технике нанесения аквагрима. Также для юных посетителей проводили активные игры и состязания. В "Медиа Академии" посетители могли ознакомиться с азами актерского мастерства, состоялись танцевальное и вокальное занятия.

На парковке перед Музеем техники Вадима Задорожного работала фотовыставка "За лентой". Здесь были представлены бронемашины десанта и мотострелков, машины поддержки Вооруженных сил РФ.

Гости смогли принять участие в постановочной киносъемке по мотивам сказки "Буратино" в декорациях "Питерский бар". На площадке "Ковбойский городок" можно было встретить персонажей советского фильма "Человек с бульвара Капуцинов".

В кинотеатре "Москино кинопарк" в выходные показывали "Возвращение попугая Кеши", "Огниво" и "Лес чудес". Вечером посетители смотрели романтическую драму "Время жить".

Помимо этого, 3 ноября состоялся творческий вечер театрального продюсера и режиссера Эдуарда Боякова. Он рассказал о предстоящей декабрьской премьере иммерсивного мультимедийного шоу "Соборная площадь".

Основная часть программы прошла в декорациях "Соборная площадь". Одним из самых массовых состоявшихся мероприятий выходных стала реконструкция событий 1612 года. В ней приняли участие 150 реконструкторов из Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода, Тольятти и Калуги.

Кроме того, гости побывали в лучном тире, командной ставке, народном театре, на монетном и печатном дворах, попробовали себя в каллиграфии, гончарном и кузнечном искусстве.

В кинопарке "Москино" гости могут посетить Древнюю Русь, партизанскую деревню в Белоруссии времен Великой Отечественной войны, а также Берлин 1945 года. Для посетителей создали площадки разных городов и стран. К настоящему моменту для гостей кинопарка подготовлено 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры.