Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций.

Среди участников также были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и другие.

Кроме того, в мероприятии участвуют активисты Всероссийской общественной молодежной организации Всероссийский студенческий корпус спасателей, юные подопечные фонда поддержки участников СВО, молодые представители Общероссийского народного фронта из ДНР, а также представители военно-патриотических движений Юнармия и Вымпел из Москвы, Белгородской и Курской областей.

В ходе церемонии на Красной площади присутствовали и участники Поискового движения России и Движения первых из других регионов государства.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства. Как отметил мэр столицы, на сегодняшний день традиции единства как никогда сильны. Они стали мощным фактором динамичного развития России и Москвы, добавил градоначальник. В своем обращении Собянин также пожелал москвичам крепкого здоровья и благополучия.

