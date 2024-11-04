Подборка книг ко Дню народного единства появилась в сервисе "Библиотеки Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сервисе "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru была опубликована новая подборка книг "В единстве народов вся сила России!", которую посвятили Дню народного единства, передает портал мэра и правительства Москвы.

В список были включены 23 издания. Среди книг из подборки оказалась научно-популярная литература, исследования, а также биографические произведения. Все эти книги повествуют об исторических событиях начала XVII века и ключевых фигурах того периода.

Подборка может заинтересовать тех, кто увлекается историей страны, а также непосредственно историков и этнографов. Не менее любопытным чтение покажется школьникам и студентам. В подборке они найдут полезные для учебы материалы.

В подборку была включена книга "Москва в эпоху Смуты", автором которой является историк-музеевед кандидат исторических наук Сергей Шокарев. Его работа повествует о событиях драматического периода русской истории начала XVII века. Читатели узнают о борьбе за освобождение Москвы от польско-литовских захватчиков и восстановлении государственного порядка.

Второй книгой подборки стало произведение почетного академика Российской Императорской академии наук Ивана Забелина "Минин и Пожарский". Книга раскрывает образы русских национальных героев и объясняет роль, которую они сыграли в истории страны. Особенностью работы является универсальный метод изучения причин Смуты, который предлагает автор. Он концентрирует внимание читателя не на политических аспектах того периода, а на глубинных изменениях, которые происходили в обществе. В книге также можно увидеть примеры грамот, челобитных и прочих исторических документов XVII века.

Вместе с тем пользователи сервиса найдут в подборке энциклопедию "Народы России". В нее включены сведения почти о 140 этнических группах, которые проживают на территории страны, их происхождении, истории и особенностях расселения, а также социально-экономическом развитии народов, традиционной культуре и быте, языке и письменности.

В сервисе "Библиотеки Москвы" существует возможность забронировать одну или несколько книг из подборки. В случае необходимости горожане также смогут перенести срок возврата книги, напомнили представители департамента информационных технологий столицы. Пользователю будет необходимо стандартная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет. Оформить его можно как онлайн, так и в любой столичной библиотеке, где его выдадут на руки в виде пластиковой карты.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства. Мэр обратил внимание, что на сегодняшний день традиции единства как никогда сильны. По его словам, они стали мощным фактором динамичного развития России и Москвы.