Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому 4 ноября

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Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Об этом сообщается в отрывке программы "Москва. Кремль. Путин", который был опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, планируется, что в этот день глава государства посетит выставку-форум "Православная Русь".

Ранее российский лидер отметил вклад граждан в укрепление единства российской нации. Соответствующую премию и почетное звание лауреата получили гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова, заместитель директора по выставочной деятельности Павел Дорошенко и замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Государственные награды накануне Дня народного единства вручил и Сергей Собянин. Церемония состоялась в белом зале мэрии Москвы. Мэр наградил выдающихся жителей столицы орденом Пирогова, орденом "За доблестный труд", орденом Александра Невского, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью Луки Крымского, а также вручил им благодарности и почетные грамоты.