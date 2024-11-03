Путин присудил премию за вклад в укрепление российской нации за 2024 год

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Владимир Путин отметил вклад граждан в укрепление единства российской нации. Соответствующий указ главы государства появился на портале правовой информации.

Так, премию президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2024 года и почетное звание лауреата получили гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова, заместитель директора по выставочной деятельности Павел Дорошенко и замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Выставка "Россия" открылась 4 ноября 2023 года на ВДНХ. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 российских регионов.

Позже выставка была преобразована в Национальный центр. Путин поручил кабмину начать финансировать с этого года деятельность центра и его филиалов на территории субъектов.

