Более 700 пар поженятся в Москве в преддверии Дня народного единства

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Более 700 пар намерены пожениться в Москве в преддверии Дня народного единства, с 1 по 3 ноября. Этот показатель на 15% превышает прошлогодний, сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"Около 120 семей будет создано на площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Самыми популярными местами для регистрации брака в эти дни станут особняк Спиридонова, башня "Око" и Оперный дом музея-заповедника "Царицыно". Там планируют пожениться по 20 пар", – цитирует Агентство "Москва" начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

Свадебные церемонии в предпраздничные дни также запланированы в парк-отеле "Даниловский", усадьбе Васильчиковых, "Москвариуме" и храме Матроны Московской.

При этом с 3 по 5 ноября дворцы бракосочетания будут закрыты на выходные дни. Исключением станут дворцы бракосочетания № 1 и 4. Это связано с тем, что их выходной праздничный день приходится только на 4 ноября, а 3 ноября они будут открыты с 10:00 до 18:00. Уже с 6 ноября все дворцы бракосочетания вернутся к работе в обычном режиме.

Закрываться на выходные дни будет и Архивно-информационный отдел. Он не будет работать 3 и 4 ноября. Горожане смогут получить узкоспециализированные услуги в 11 офисах ЗАГС в центрах госуслуг "Мои документы". Сделать это удастся в любой день, кроме 4 ноября, в часы работы центра.

В рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичи могут выбрать необычные места для проведения свадеб. Одним из них стал Северный речной вокзал. С начала 2024 года там состоялась 131 свадьба. Число пар, решивших зарегистрировать свой брак именно в этом месте, на 10% превысило показатели прошлого года.