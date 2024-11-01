Кинопарк "Москино" подготовил программу для гостей ко Дню народного единства

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В рамках празднования Дня народного единства в кинопарке "Москино" для жителей и гостей столицы подготовили обширную программу, которая пройдет 3 и 4 ноября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

По программе "Московские каникулы" школьники смогут принять участие в мастер-классах по созданию картин из нитей в технике стринг-арт и изготовлению кинохлопушек. Кроме того, юным москвичам подготовят занятия по искусству аквагрима и освоению сценического движения и речи. На последних они также познакомятся с различными актерскими техниками.

В свою очередь, взрослых гостей ждут на исторических и ремесленных мастер-классах. На них инструктора научат участников стрелять из оружия XVII века, расскажут о том, как создавались старинные пули, и об устройстве оружия. Помимо этого, на площадке "Монетный двор" можно будет освоить ручную чеканку и узнать интересные факты о старинных деньгах разного номинала.

Следующий интерактив пройдет на парковке перед Музеем техники Вадима Задорожного. Там горожанам организуют экспозицию "За лентой". На ней представят фотографии и продемонстрируют образцы военной техники, среди которых бронемашины десанта и пехоты, а также машины поддержки.

В утреннее и дневное время юных москвичей ждут в кинотеатре "Москино кинопарк". Например, будут показывать такие картины, как "Возвращение попугая Кеши", "Огниво" и "Лес чудес". Уже вечером для взрослых зрителей покажут романтическую драму "Время жить". Кроме того, все выходные для посетителей кинопарка будут выступать танцевальные и вокально-музыкальные ансамбли на площадке декораций "Театр Гонзаги".

Помимо этого, на площадке "Соборная площадь Москвы" пройдут красочные шоу и профессиональные постановки, в рамках которых гости перенесутся в 1612 год. Например, зрителям представят народный театр Петрушки и придворный театр, общий парад войск, выступление рейтар, маневры и строевую подготовку по мотивам того времени.

Все желающие также смогут сами принять участие в исторических реконструкциях событий эпохи Минина и Пожарского, а также послушать лекцию о музыке и музыкальных инструментах XVII века.

На портале обратили внимание, что вход на все мероприятия осуществляется по билетам, которые можно приобрести только онлайн. При этом посещение только кинотеатра не требует приобретения билета на вход в кинопарк. Ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке.

В честь Дня народного единства в Москве всего пройдет свыше 200 мероприятий. Например, на ВДНХ состоится фестиваль "Хлебный колос – золото России", в рамках которого гостей ждут мастер-классы с театрализованными представлениями, которые отразят эпохи XII, XVII, XIX и XX столетий в истории страны. Тем временем в парке "Сокольники" в честь праздника состоятся турниры по шашкам и шахматам, однако количество участников игр ограничено.